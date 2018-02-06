مقتل جندي باستهداف نقطة مراقبة تركية في إدلب

أعلن الجيش التركي عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في هجوم استهدف نقطة مراقبة قيد الإنشاء في منطقة خفض التوتر هي الرابعة بمحافظة إدلب شمال سوريا، حسب وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" أمس الاثنين عن قيادة الجيش التركي، أن جنديا تركيا قتل وأصيب آخرون في هجوم للمسلحين باستخدام الصواريخ وقذائف الهاون، استهدف نقطة مراقبة قيد الإنشاء في إدلب، وأن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة مدني تركي كان يرافق القوات التركية.

وأضاف الجيش التركي أن وحداته ردت على الهجوم بالمدفعية، دون أن يحدد الجهة المسؤولة عنه.

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وأفادت الأركان العامة التركية ببدء إنشاء مركز رابع للمراقبة في منطقة وقف التصعيد الرابعة شمال غربي سوريا في منطقة الشيخ عيسى في إدلب، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل إليه أثناء مفاوضات أستانا، مشيرة إلى وجود خطة لبناء مركزين مماثلين آخرين في إدلب.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أنه قد وصل إلى ريف حلب الغربي رتل عسكري تركي إضافي لتشييد مركز المراقبة الرابع في منطقة وقف التصعيد الرابعة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله