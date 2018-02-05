تركيا تنشئ مركزا رابعا للمراقبة في إدلب السورية

أفادت هيئة الأركان العامة التركية ببدء إنشاء مركز رابع للمراقبة في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

وأوضحت الأركان التركية أن إنشاء مركز المراقبة الـ4 يجري في منطقة الشيخ عيسى في إدلب، وذلك بموجب اتفاقية تم التوصل إليها أثناء مفاوضات أستانا، مشيرة إلى وجود خطة لبناء مركزين مماثلين آخرين.

من جهتها أكدت وكالة الأناضول التركية للأنباء وصول رتل عسكري تركي إلى ريف حلب الغربي صباح اليوم، من أجل تشكيل مركز مراقبة رابعة في منطقة خفض التوتر في إدلب.

ومن المنتظر أن تنتشر قوات روسية منضوية تحت "قوة مراقبة منطقة خفض التوتر"، على الحدود الخارجية لمنطقة خفض التوتر في إدلب، على خط الجبهة بين القوات الحكومية السورية وقوات المعارضة، عقب استكمال الجيش التركي تشكيل نقاط المراقبة.

وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الشهر الماضي عن أمل موسكو في استكمال تركيا السريع لنشر مراكز للمراقبة في إدلب، مشيرا إلى أن أنقرة قد أنشأت 3 مراكز فقط حتى اليوم من أصل 20 مركزا.

يذكر أن الدول الضامنة للهدنة في سوريا وهي روسيا وتركيا وإيران أنشأت خلال مفاوضات أستانا العام الماضي 4 مناطق خفض التوتر في سوريا، تركزت في إدلب، وشمال حمص، وفي الغوطة الشرقية بريف دمشق، وفي ريف درعا عند الحدود السورية الأردنية.

المصدر: "نوفوستي" + الأناضول

ألكسندر توميلين