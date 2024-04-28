ضبط كمية ضخمة من "الكوكايين" لدى مسافرة أجنبية في مطار القاهرة (صور)

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة إفريقية تهريب كمية كبيرة من الكوكايين.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، استوقف محمد محمود إبراهيم عمر، مأمور اللجنة الجمركية إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج مسرعة من بوابة اللجنة، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه.

ولاحظ أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 ارتباك الراكبة، فقام بتكليف كل من أسامة أحمد عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم بتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة.

وتم الاشتباه بوجود مادة عضوية أسفل إحدى الحقائب، لذلك وجب تفتيشها يدويا، ليتم العثور على قاع سحري أسفل الحقيبة محكم الغلق، ولدى فتحه تم العثور على لفافة كبيرة عبارة عن كيس بلاستيك ملفوف بلاصق ومغلف بطبقة عازلة من أوراق الكربون الأسود مغلف اأضا بلاصق، وبداخل الكيس كمية كبيرة من بودرة مخدر الكوكايين.

جدير بالذكر أنه تم ضبط راكبة أجنبية أخرى بحوزتها حوالي 4 كيلوغرام من نفس المخدر "الكوكايين" في نفس التاريخ تقريبا منذ عامين، في مبني الركاب رقم 2، وتعد هذه الكميات من محاضر الضبط التاريخية في جمارك الركاب.

المصدر: RT