وزير الخارجية الفرنسي يستهل جولته في الشرق الأوسط بزيارة لبنان

وصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى لبنان، يوم السبت، في مستهل جولته في الشرق الأوسط التي ستشمل كذلك السعودية وإسرائيل.

ومن المقرر أن يجري الوزير الفرنسي في لبنان مباحثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وقائد الجيش جوزاف عون.

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وتشير التقارير الإعلامية إلى أن سيجورنيه يعتزم مناقشة المبادرة الفرنسية للتهدئة في جنوب لبنان، حيث تستمر المواجهات العسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل، وهي مبنية على بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في عام 2006 لوقف الحرب بين إسرائيل و"حزب الله".

وفي ختام المباحثات في بيروت، من المقرر أن يعقد سيجورنيه مؤتمرا صحفيا يوم الأحد، ثم سيتوجه إلى السعودية وإسرائيل لمواصلة جهوده الدبلوماسية.

المصدر: وكالات