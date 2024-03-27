وزارة الصحة اللبنانية: الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز الصحية تخالف القوانين الدولية

دانت وزارة الصحة اللبنانية القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركزا طبيا وأدى إلى مقتل 7 مواطنين، مؤكدة أن الاعتداءات على المراكز الصحية تخالف القوانين الدولية واتفاقية جنيف.

وقالت الوزارة في بيان: "نشجب بأشد العبارات الغارة التي استهدفت مركز جمعية الإسعاف اللبناني - جهاز الطوارئ في الهبارية ما أدى إلى استشهاد سبعة مسعفين"، مؤكدة أن "إصرار إسرائيل على تكرار اعتداءاتها على المراكز الصحية لن يؤدي إلى التغاضي عن هذه الجرائم التي تتمادى قوات الاحتلال في ارتكابها منذ بدء عدوانها على الجنوب".

وشددت على أن "هذه الاعتداءات المرفوضة تخالف القوانين والأعراف الدولية لا سيما اتفاقية جنيف التي تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين الذين يقومون بعمل طبي وانساني لا يمكن عرقلته او جعله موضع استهداف في هذه الظروف القاسية، وأن استمرار العدو الإسرائيلي بهذه الخروقات الخطرة هو برسم المجتمع الدولي ولا سيما المنظمات الدولية الإنسانية وفي مقدمها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشدد أنظمتها ودساتيرها على ضرورة حماية العاملين الصحيين ومراكزهم ووسائل النقل التابعة لهم".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"