الإعلام اللبناني: صاحب مصرف حول وعائلته 400 مليون دولار للخارج في خضم الأزمة

أفادت قناة الـMTV اللبنانية في تقرير بأن مدير عام مصرف "فرنسبنك" نديم القصار، حول وعائلة القصار 400 مليون دولار خارج البلاد بعد اندلاع الأزمة، أكتوبر 2019.

وذكرت القناة في تقرير أن القصار صدر بحقه قرار قضائي يدينه بالاحتيال وإساءة الأمانة، وقد يسجن لـ7 سنوات في سجن رومية.

يذكر أنه بتاريخ 19 سبتمبر الحالي، ادعت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ممثلة بالمحامي العام الاستئنافي القاضي رامي عبدالله على مصرف "فرنسبنك" وعلى نديم القصار بناء على الشكوى المقدمة من أحد مؤسسي جمعية "أموالنا لنا" بواسطة وكيلتي الجمعية، بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والإفلاس التقصيري والتمنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة عن القضاء فيما خص كشف السرية المصرفية عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف.

وبعد اندلاع الثورة فرضت المصارف قيودا غير قانونية على عمليات السحب والتحويلات بالدولار، واحتجزت أموال المودعين قسرا، فيما خسرت الودائع بالليرة قيمتها بفعل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار بالسوق السوداء.

وتعد الأزمة المصرفية في لبنان من أوجه الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ عالميا منذ 1850، وتتصاعد أصوات المودعين اللبنانيين مع عرب وأجانب يضغطون على سلطات بلادهم للتحرك دبلوماسيا وقضائيا بغية استرداد أموالهم.

المصدر: mtv + RT