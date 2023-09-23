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مصر.. كشف ملابسات استدراج مراهقات وسيدات عبر الإنترنت في الجيزة

أخبار العالم العربي

مصر.. كشف ملابسات استدراج مراهقات وسيدات عبر الإنترنت في الجيزة
Globallookpress
سيارة شرطة مصرية (الصورة من الأرشيف)
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كشفت الداخلية المصرية ملابسات تحقيق صحفي نشر في إحدى الصحف بعنوان "شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت".

وقالت الوزارة في بيان إنه وبالفحص تبين أن ذلك النشاط يتم إرتكابه من خلال حسابين عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل عن العمل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة.

وأضافت أنه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته جهاز "لاب توب" وهاتف محمول و"هارد ديسك" محمول.

وأكدت أنه وعقب فحص المضبوطات فنيا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة وإدارته للحسابين المشار إليهما.

وأفادت بأنه يقوم بانتحال شخصيتين وهميتين ويستقطب الفتيات والسيدات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل "موديل" واستدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن واستخدامها في تهديدهن وابتزازهن وتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب.

كما أشارت إلى أنه يعمل على الحصول على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات.

وذكرت أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

وكانت بوابة "أخبار اليوم" المصرية قد نشرت مقالا مطولا في نهاية أغسطس كشفت من خلاله تفاصيل دقيقة لما تفعله الشبكة.

المصدر: RT

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