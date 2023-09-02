مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة المصرية: سوء الإدارة سبب الأزمة الحالية.. ونحتاج رئيسا جديدا

قال المرشح الرئاسي المحتمل في مصر عبد السند يمامة، إن سوء الإدارة هو سبب الأزمة التي تعانيها مصر حاليا، مستشهدا بالديون التي وصلت قيمتها إلى مليارات الجنيهات.

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وأضاف خلال لقاء لبرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، أن أعضاء الحكومة الحاليين اجتهدوا في التعامل مع الأزمة، لكن حسن توظيف الموارد وتشغيلها وترتيبها كان سيساهم في الحد من وطأتها على الشعب المصري.

وأكمل: "يجب أن نكون صادقين، نحن لسنا بمفردنا بل جزء من مجتمع دولي ومحيط إقليمي وعربي، والوضع الآن بحاجة إلى تغيير سياسات ورجال"، بحسب وصفه.

ورفض الإفصاح عن رئيس الوزراء الذي قد يعينه حال فوزه بانتخابات الرئاسة، معقبا: "ما يمكن أنا حاطط عيني على مجموعة ممتازة والرئيس السيسي ربنا يسهل له ويكمل ويختاره الشعب وخلاص، لكن لو عرف إن عيني عليهم يقول بلاش دول"، وفقا لتعبيره.

وعن قوله إن الرئيس السيسي، يجب أن ينضم إلى قائمة العظماء مع الزعماء محمد علي وجمال عبدالناصر وسعد زغلول ومصطفى النحاس، أوضح أنه صرح بذلك عندما كان عضوا بالهيئة العليا وعميد معهد الدراسات في الحزب.

واستطرد: "أنا متمسك بقيمة الوفاء أن الرئيس السيسي في 2011 و2012 عندما قاد الجيش وقضى على الإخوان، فهذه مرحلة تاريخية، وبهذه المرحلة وأدائه احتفظ بكرسي في تلك القائمة".

واختتم: "قطعت تلك المرحلة بحكم المستشار عدلي منصور وحكم الرئيس السيسي، بحكمه لا أنا مش موافق، تلك المرحلة أقول إنها تحتاج -في رأيي الشخصي- لرئيس جديد وسياسة ومجموعة جديدة لمن يحب هذا البلد".

المصدر: الشروق