يمامة: إذا خسرت انتخابات الرئاسة المصرية بأصوات أقل من المتوقع سأترك رئاسة حزب الوفد

أكد عبد السند يمامة، رئيس حزب "الوفد" المصري والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية 2024، أنه سيقدم كشف براءة ذمة مالية حال ترشحه للانتخابات الرئاسية، موضحا أن ليس لديه ما يخفيه.

وخلال تصريحات على "قناة النهار" المصرية، أوضح يمامة قائلا: "كل مالي حلال 100%، ولا أعاني من أي مشاكل صحية".

وأشار يمامة إلى أنه سيكتفي برئاسة حزب الوفد أربع سنوات، وسيسلم الراية للجيل الجديد.

وبخصوص رئاسته لحزب "الوفد" في الفترة القادمة، علق عبد السند يمامة قائلا: "إذا فزت في الانتخابات الرئاسية طبيعي سأترك رئاسة الحزب، أما لو خسرت وحصدت نسبة جيدة من الأصوات فسأكمل مدتي في رئاسة الحزب، ولو حصدت أصواتا أقل من تلك التي أتوقعها لن أكمل في رئاسة الحزب".

ووجه يمامة رسالة للمطالبين بضمانات للترشح للرئاسة قائلا: "هذا لا يجوز"، مشيرا إلى أن الدستور نص على أن تتولى إجراء الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة وبإشراف قضائي، والنظر في الطعون من اختصاص المحكمة الإدارية العليا.

وتابع: "يعملوا لك إيه تاني؟ لماذا الاستعداء؟ أرى أن الانتخابات ستكون حرة وشفافة تحت إشراف قضائي..صاحب الأصوات الاعلى في الصناديق هينجح، والأمر بيد ربنا، اللي عايزه ربنا هيكون".

المصدر: "القاهرة 24"