"أ ف ب": الكويت تحظر عرض فيلم رعب يشارك فيه ممثل متحول جنسيا

حظرت الكويت عرض فيلم الرعب Talk to me الذي يشارك فيه ممثل متحول جنسيا، وفق ما ذكرت السلطات لوكالة "فرانس برس" بدون الكشف عن سبب ذلك، علما أنه يُعرض في دول خليجية أخرى.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية (سينسكيب)، هشام الغانم، "حظر السلطات الكويتية عرض الفيلم الأسترالي Talk to me"، الذي كان من المقرر أن يبدأ عرضه في قاعات السينما المحلية الأسبوع الماضي.

وأشار الغانم لوكالة "فرانس برس" إلى أن الأسباب "غير معروفة حتى الآن".

ويضم الفيلم الذي يُعرض على الشاشات في السعودية والإمارات، الممثل الأسترالي المتحول جنسيا، زوي تيراكس، لكنه لا يأت على ذكر المثليين أو المتحولين جنسيا في أي من مشاهده.

ومؤخرا، حظرت دول الخليج عرض أحدث أفلام سلسلة "الرجل العنكبوت"، وذلك بعدما أثار جدلا على خلفية تضمنه مشهدا يظهر راية تدعم المتحولين جنسيا.

وانتقد الممثل تيراكس خطوة الكويت واصفًا إياها بأنها "تجرد من الإنسانية". وأكد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيلم لا يتضمن إشارات إلى مجتمع الميم.

وقال: "لقد حظرت الكويت هذا الفيلم بسبب هويتي (الجنسية) فقط"، مضيفا أن هذه الخطوة "موجهة وتجرد من الإنسانية وتهدف إلى إيذائنا".

المصدر: "أ ف ب"