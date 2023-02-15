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الجيش الأمريكي يعلن إسقاطه "طائرة مسيرة إيرانية الصنع" فوق موقع نفطي سوري

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الجيش الأمريكي يعلن إسقاطه
الجيش الأمريكي يسقط طائرة مسيرة إيرانية الصنع فوق موقع نفطي سوري
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أعلن الجيش الأمريكي إسقاطه طائرة بدون طيار، يزعم أنها من صنع إيران، حيث قيل إنها قامت بمراقبة موقع نفطي رئيسي في شمال شرق سوريا.

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء: "في 14 فبراير، حوالي الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي، اشتبكت القوات الأمريكية في سوريا وأسقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع في محاولة لإجراء استطلاع لموقع دعم المهمة كونوكو، وهو قاعدة دورية في شمال شرق سوريا". 

وتقوم كل من الولايات المتحدة وإيران بمهام لمكافحة الإرهاب في سوريا، على الرغم من أن البنتاغون يدعم مجموعة يقودها الأكراد تعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية، والتي تقود حكومة مستقلة في شمال شرق سوريا، بينما تنسق طهران مع الحكومة المركزية في دمشق.

واتهمت الحكومة السورية الولايات المتحدة باستغلال الموارد الطبيعية للبلاد من خلال وجودها العسكري غير الشرعي، بينما تتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي للتوسع.

المصدر: "News Week"

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