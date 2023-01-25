سانا: الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة وذخائر إلى قواعده بريف الحسكة السورية

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت رتلا من الآليات المحملة بالأسلحة والذخائر إلى قواعدها بريف الحسكة".

وأشارت "سانا" إلى أن هذا يأتي في سياق مخططاتها لمواصلة احتلالها لأجزاء من الأراضي السورية ونهب ثرواتها، بالتعاون مع "قسد" المرتبطة بها.

إلى ذلك، ذكّرت مصادر محلية لمراسل "سانا" أن رتلاً مؤلفاً من 40 آلية تابعة للاحتلال الأمريكي، أغلبها شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر، ترافقها مدرعات عسكرية، دخلت ظهر اليوم إلى قاعدة الاحتلال في مدينة الشدّادي بريف الحسكة الجنوبي.

كما أشارت المصادر إلى أن الرتل قدم من الحسكة عبر طريق "الخرافي"، وتزامن ذلك مع تحليق لحوامات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال في أجواء المنطقة.

المصدر: سانا