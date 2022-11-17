مسؤول قطري لـCNN: أي مزاعم بسجن العمال أو ترحيلهم دون تفسير غير صحيحة

شدد مسؤول حكومي قطري على أن أي مزاعم بسجن العمال أو ترحيلهم دون تفسير، غير صحيحة.

وأكد أنه لا يتم اتخاذ هذا الإجراء إلا في حالات محددة للغاية، مثلا إذا شارك فرد في أعمال عنف.

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وأضاف: "أن 97٪ من جميع العمال المؤهلين مشمولون بنظام حماية الأجور في قطر الذي وضع عام 2018 ويضمن دفع الأجور بالكامل وفي الوقت المحدد".

وصرح المسؤول بأن قطر تبذل المزيد من العمل لتعزيز هذا النظام.

وجاء تصريح المسؤول القطري ردا على مزاعم باعتقال وترحيل عمال دون تفسير، حيث نشرت شبكة "CNN" تصريحات شاب أطلقت عليه اسم "كمال" من النيبال (24 عاما) زعم أنه اعتقل مع عدد قليل من العمال الآخرين في أغسطس الماضي وظل طوال الأسبوع التالي لاعتقاله في السجن.

وأشار إلى أنه يعتقد أنه تم القبض عليه لأنه حصل على وظيفة ثانية، وهو أمر غير قانوني بموجب قانون العمل القطري لعام 2004 والذي يسمح للسلطات بإلغاء تصريح عمل العامل.

المصدر: شبكة "CNN" الأمريكية