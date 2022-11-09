20 قتيلا في قصف جوي على شاحنات نفط عراقية في منطقة البو كمال السورية (صور)

أفاد مراسل RT في العراق بأن قصفا جويا استهدف، فجر اليوم الأربعاء، مجموعة شاحنات نفط عراقية في منطقة البو كمال السورية، مما أدى إلى سقوط حوالي 20 قتيلا.

وأكدت مصادر RT أن الشاحنات خرجت بموافقات رسمية من الأراضي العراقية، مبينة أن القصف استهدف شاحنتين من أصل 23 شاحنة.

وقالت المصادر إن حوالي 20 شخصا قتلوا بالقصف بينهم عناصر من حرس الحدود العراقي.

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قصف امريكي يستهدف رتل من صهاريج النفط على الحدود العراقية السورية pic.twitter.com/8OP34XlIEf — محمد باقر (@mohmed_qr) November 8, 2022

المصدر: RT