20 قتيلا في قصف جوي على شاحنات نفط عراقية في منطقة البو كمال السورية (صور)
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أفاد مراسل RT في العراق بأن قصفا جويا استهدف، فجر اليوم الأربعاء، مجموعة شاحنات نفط عراقية في منطقة البو كمال السورية، مما أدى إلى سقوط حوالي 20 قتيلا.
وأكدت مصادر RT أن الشاحنات خرجت بموافقات رسمية من الأراضي العراقية، مبينة أن القصف استهدف شاحنتين من أصل 23 شاحنة.
وقالت المصادر إن حوالي 20 شخصا قتلوا بالقصف بينهم عناصر من حرس الحدود العراقي.
🔺#متابعات :— محمد باقر (@mohmed_qr) November 8, 2022
قصف امريكي يستهدف رتل من صهاريج النفط على الحدود العراقية السورية pic.twitter.com/8OP34XlIEf
المصدر: RT