السيسي يعتمد أورواق سفير إثيوبيا الجديد

أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد أوراق سفير إثيوبيا الجديد في مصر.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي اعتمد أوراق السفير الإثيوبي الجديد حسن إبراهيم موسى في مراسم جرت اليوم السبت.

وجاء اعتماد السفير الإثيوبي ضمن إجراءات قبول أوراق عددا من السفراء الجدد المعتمدين في القاهرة.

وقال المتحدث أن السيسي "أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة".

وقال إن السيسي شدد للسفراء على " ضرورة استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك"، حسبما نشرت رئاسة الجمهورية المصرية.

المصدر: RT