عمار الحكيم يؤكد أهمية العلاقات العراقية السعودية

أكد زعيم "تيار الحكمة" في العراق عمار الحكيم، خلال لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أهمية العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين وسبل تعزيزها وتوثيقها.

وقال الحكيم في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "التقينا في مستهل زيارتنا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أكدنا في اللقاء على العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتوثيقها".

وأشار إلى "أهمية التكامل بين البلدين الشقيقين الجارين ومردوده الإيجابي على مختلف قطاعات التعاون الثقافي والاقتصادي والعلمي، لا سيما أن البلدين يمثلان ثقلا اقتصاديا إقليميا ودوليا"، مشيدا بـ"الخطط التنموية لسمو ولي العهد لا سيما رؤية المملكة 2030 وانعكاسات تلك الخطط الإيجابية على دول الإقليم عامة والعراق خاصة".

التقينا في مستهل زيارتنا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، حيث أكدنا في اللقاء على العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتوثيقها. pic.twitter.com/KXkjyezq3U — Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) August 19, 2022

وذكر أن الاجتماع تطرق إلى "تطورات الساحة العراقية، وأكدنا أن الحوار بين مختلف الأطراف هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للانسداد السياسي الحالي في العراق"، مشددا على أن "الحلول لا بد أن تبقى عراقية، دون أي ضغوطات خارجية".

وأضاف: "إقليميا، أشدنا بالهدنة الإنسانية في اليمن مع ضرورة تثبيتها ووضع حلول نهائية لأزمة هذا البلد العربي الذي طالت معاناته. كما أشرنا الى أهمية الاستقرار على ضفتي الخليج، واشدنا بالدور العراقي في الوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وانعكاسات ذلك إيجابيا على شعوب المنطقة"، مؤكدا "أهمية الخروج بقرارات مُرضية للجماهير العربية من القمة القادمة في الجزائر، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية بقائها رمزا لتوحيد الشعوب العربية".

المصدر: RT