السعودية.. محمد بن سلمان يعقد اجتماعا مع عمار الحكيم في جدة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد محمد بن سلمان استقبل في جدة، مساء الخميس زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم.

وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وأشارت إلى أن اللقاء جرى بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومستشار الأمن الوطني الوزير مساعد بن محمد العيبان، والسفير السعودي في العراق عبدالعزيز الشمري.

فيما حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة محسن الحكيم.

المصدر: واس