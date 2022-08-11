مرتكب أبشع جرائم في مصر خلال عامي 2015 - 2017 يوجه رسالة قبل إعدامه

كشف مصدر أمني مصري، التفاصيل الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحق القذافي فراج المتهم بقتل 4 أشخاص منهم زوجته وصديقه، حيث يتم تأهيله الآن لحين تنفيذ حكم الإعدام.

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وأشار المصدر إلى أن المتهم الآن مصاب بحالة من الهدوء التامة، ويردد: "خلوا أمي تسامحني" وذلك قبل تنفيذ حكم الإعدام.

وفي وقت سابق، أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، أوراق قذافي فراج المعروف إعلاميا بـ سفاح الجيزة لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا.

وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وفي وقت سابق، انسحب المحامي عرفة متولي دفاع المتهم قذافي فراج، الشهير بـ سفاح الجيزة من القضية أمام محكمة جنايات الجيزة، أثناء نظر جلسة محاكمته في واقعة قتل زوجته بسبب موقفه الحساس، وهو ما دفع المحكمة لتوكيل محامي للانتداب للدفاع عن المتهم.

وسبق أن أخطرت جهات التحقيق، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية- المتهم قذافي فراج، الشهير بـ سفاح الجيزة داخل محبسه، بقرار إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص، هم صديقه، وزوجته، وسيدتين، في نطاق محافظتي الجيزة والإسكندرية.

وكشفت تقارير الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للمجني عليهم في قضية سفاح الجيزة، تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها، مع العينات المأخوذة من أسرة المجنى عليهم.

وأودع سفاح الجيزة في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لمدة شهرين، بعد أن استجابت المحكمة لطلب دفاع المتهم بعرضه على المستشفى؛ للكشف عن قواه العقلية، وعما إذا كان يعاني من أمراض نفسية أو عصبية من عدمه.

المصدر: القاهرة 24