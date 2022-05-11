السودان.. دقلو يحذر من اتفاقيات وحوارات "تحت الطاولة" تهدف لتمكين جهات وإقصاء أخرى

حذر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، من اتفاقيات داخلية وخارجية "تدار تحت الطاولة" تهدف لتمكين جهات وإقصاء أخرى.

وقال دقلو خلال خطابه للعاملين بالأمانة العامة للقصر الجمهوري: "إخوتنا في الحرية والتغيير يقولون إنهم لن ولم يلتقوا العسكر، لكنهم قبل أسبوع اجتمعوا بي، وقلت لهم ليس المهم ماذا نريد نحن أو أنتم، إنما المهم ماذا يريد الشعب والبلد".

وشدد على "ضرورة مشاركة جميع السودانيين في عملية الحوار الذي يجرى الترتيب له هذه الأيام، وعدم ممارسة منهج الإقصاء تجاه أي مكون من مكونات الشعب السوداني"، محذرا من "اتفاقيات وحوارات ومبادرات بالداخل والخارج تدار تحت التربيزة (الطاولة) تهدف لتمكين جهات بعينها وإقصاء الآخرين".

و قال: "نحن الآن بنتفرج، لكننا متابعون عمليات التذاكي والمؤامرات والبرمجة التي تتم تحت الترابيز، نحن ضلع أساسي لن يتم أي شيء دون أن نتفق بمشاركة جميع أبناء وبنات السودان".

ولفت إلى أن "من يدبرون مثل هذه المؤامرات سيدفعون الثمن وستنجرف الأوضاع إلى الأسوأ".

المصدر: "باج نيوز"