ولي العهد البحريني يستقبل السفير الإسرائيلي لدى المملكة

استقبل ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، بقصر الرفاع اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي لدى المملكة، آيتان نائي، وذلك بمناسبة تعيينه

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وبحسب وكالة أنباء البحرين، أعرب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أعرب عن تهانيه ل آيتان نائي بمناسبة تعيينه سفيرا لإسرائيل لدى المملكة، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه بما يصب في مواصلة تعزيز التعاون المشترك وينعكس على ترسيخ أسس السلام ومساعي التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم.



كما جرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق الوكالة.

المصدر: وكالة أنباء البحرين