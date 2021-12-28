العاهل البحريني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي لدى المملكة

تسلم العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي لدى المملكة، آيتان نائي.

وذكرت وكالة "بنا" البحرينية الرسمية أن الملك حمد تسلم خلال احتفال جرى في قصر الصخير أوراق اعتماد كل من سفير ماليزيا، شازريل بن زاهيران، وسفير إسرائيل، آيتان نائي.

وتبادل العاهل البحريني مع السفيرين الجديدين، حسب الوكالة، "الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، وأشاد... بالعلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والبلدين الصديقين وما تشهده من تقدم ونمو في جميع المجالات، متمنيا... لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهما الدبلوماسية".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نائي قوله: "سماع هتكفا (النشيد الوطني الاسرائيلي) بأداء الأوركسترا الملكية، أمام حرس الشرف بالزي الرسمي الملون، في ساحة العرض التابعة للقصر، إنه لأمر مثير... لقائي مع الملك كان دافئا ووديا".

وعبر حسابها "إسرائيل بالعربية"، ذكرت الخارجية الإسرائيلية في تغريدة أن العاهل البحريني جدد تأكيده على عمق العلاقات بين البلدين، وتنميتها في كافة المجالات، متمنيا للسفير الإسرائيلي التوفيق في مهمته الدبلوماسية.

العلاقات بين اسرائيل🇮🇱 والبحرين🇧🇭 تتقدم بخطى حثيثة! وهذا المشهد ترف له القلوب حيث قام سفير إسرائيل لدى البحرين @AmbassadorNaeh بتقديم اوراق اعتماده لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد ان تم استقباله استقبالا رسميا من قبل رئيس التشريفات 1/2 pic.twitter.com/IarrsQxWFt — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 28, 2021

وفي منتصف سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل والبحرين في واشنطن اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ووصل السفير الإسرائيلي إلى المنامة في 29 نوفمبر الماضي، وسبقه وصول السفير البحريني، خالد يوسف الجلاهمة، إلى تل أبيب لتسلم مهامه في 31 أغسطس الماضي.

المصدر: وكالات