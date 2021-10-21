بعد ثوران بركان لا بالما.. الأرصاد المصرية تكشف تأثير الغازات البركانية

أثار ثوران بركان جزيرة لا بالما الإسبانية وما ينبعث منه من غازات سامة، مخاوف البعض من الغازات البركانية ووصولها إلى مصر.

وكشفت إيمان شاكر مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حقيقة وصول الغازات البركانية السامة المنبعثة من بركان لا بالما إلى سماء مصر أو تأثيرها عليها.

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وقالت شاكر في تصريح لـ"القاهرة 24" إن الغازات المنبعثة من البراكين سامة مثل الميثان وثاني أكسيد الكبريت.

وأوضحت أن التخوف من غازات البراكين هو أنها قد تتسبب في سقوط أمطار حمضية، مؤكدة أنه من الصعب وصول غازات البركان الثائر إلى سماء مصر وذلك نظرا لبعد المسافة.

ودمرت حمم بركان لا بالما البركانية أكثر من 1800 فدان من الأراضي، وقرابة 2000 مبنى منذ ثورانه في 19 سبتمبر 2021.

جدير بالذكر أن دراسة بريطانية كشفت في عام 2008 عن أن الغازات المنبعثة من البراكين ربما تكون مسؤولة عن سلسلة انقراض جماعي لكائنات حية اندثرت على مدى 545 مليون سنة مضت بما فيها الديناصورات.

وقال العلماء إن سلسلة الانفجارات البركانية التي شكلت منطقة ديكان ترابس البركانية فيما أصبح الآن الهند أطلقت كميات هائلة من الكبريت في الغلاف الجوي للأرض قبل 65 مليون سنة ومن المرجح أن ذلك كان له عواقب مدمرة على مناخ الأرض.

وتقدم الانفجارات الضخمة التي شكلت ما يسمى بحقول البازلت أحد تفسيرين بارزين لسلسلة الانقراضات الجماعية التي قتلت فيها كائنات حية بشكل جماعي على مدار التاريخ.

المصدر: "القاهرة 24"