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بغداد تؤكد اهتمامها بالحوار الاستراتيجي مع واشنطن

أخبار العالم العربي

بغداد تؤكد اهتمامها بالحوار الاستراتيجي مع واشنطن
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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية يحظى باهتمام حكومي.

وقال في بيان صحفي، إن "الحوار الاستراتيجي مع واشنطن في المرحلة الثالثة منه، وهو يحظى باهتمام الحكومة العراقية".

وأضاف حسين: "نتطلع من خلال الحوار إلى تعزيز العلاقات ذات الاهتمام المشترك على كافة الصعد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية".

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ومن المقرر أن يبدأ الحوار اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، أن الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي ستجري يوم 7 أبريل الحالي.

 

المصدر: RT

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