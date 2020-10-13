الداخلية المصرية تعلن مقتل إرهابيين في سيناء

أعلنت الداخلية المصرية أن قوة من الأمن الوطني قتلت اثنين من الإرهابيين كانا يعدان لاستهداف قوات الشرطة والجيش، بعد تبادل لإطلاق النار مع مجموعة منهم.

وأوضحت الداخلية المصرية أن معلومات وردت إلى الأمن الوطني تفيد بوجود مجموعة من الإرهابيين في منطقة جلبانة شمال سيناء، يعدون لتنفيذ سلسلة عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.

وأضافت أنه وبعد المتابعة تم رصد اثنين من أفراد المجموعة التي وصفتها بأنها "شديدة الخطورة" داخل إحدى السيارات، كانا يقومان بمراقبة تموضع القوى الأمنية لاستهدافها.

وقالت الوزارة إن القوة الأمنية رصدتهما وأحكمت عليهما الحصار، وحين استشعرا ذلك أطلقا النار "بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما، ما أسفر عن مصرعهما".

وأشارت إلى أن القوة عثرت على قطعتي سلاح آلي وحزامين ناسفين ومسدس (ماركة ستار) وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، إضافة إلى جهاز لاسلكي وقالت إن نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق في القضية.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT