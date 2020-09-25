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إيطاليا: أكثر من 9 آلاف مهاجر تونسي غير نظامي حلوا بأراضينا خلال عام

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إيطاليا: أكثر من 9 آلاف مهاجر تونسي غير نظامي حلوا بأراضينا خلال عام
Reuters
وزيرة الشؤون الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي.
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أعلنت وزيرة الشؤون الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي الخميس، أن 9200 مهاجر تونسي خارج الأطر النظامية قد دخلوا إلى بلادها عن طريق البحر خلال الـ12 شهرا الماضية.

وجاء تصريح الوزيرة الإيطالية خلال اجتماع لجنة "شنغن" البرلمانية في الهيئة التشريعية الإيطالية لبحث مستجدات الهجرة واللجوء خلال أزمة وباء كورونا.

وأوضحت أنه "منذ 1 سبتمبر 2019، عند بداية الأزمة السياسية في تونس، وصل عبر البحر كل هذا العدد من المهاجرين التونسيين غير النظاميين، فيما بلغ عددهم في نفس الفترة من العام السابق ما يزيد قليلا عن 2600 مهاجر".

وسبق للحكومة الإيطالية أن أعلنت في شهر أغسطس الماضي على لسان وزيرها للشؤون الخارجية لويجي دي مايو، أنها ستعيد إلى تونس جميع المهاجرين غير النظاميين القادمين من هذا البلد، لأنه "بلد آمن".

المصدر: وكالة آكي الإيطالية

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