"التحالف": اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار المفخخة بالداخل اليمني
AFP
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أعلن التحالف العربي عن اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون من صنعاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم السبت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.
المصدر: وكالات