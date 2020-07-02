مسؤول عراقي لـRT: إطلاق سراح زوج ابنة صدام حسين

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم الخميس، إطلاق سراح زوج ابنة صدام حسين المعتقل منذ عام 2003.

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وقال لـRT إن "السلطات العراقية أطلقت سراح المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر سابقا وزوج حلا صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق".

وأضاف، أن "السلطات أطلقت أيضا سراح الفريق الركن وليد حامد توفيق الناصري التكريتي الذي شغل منصب محافظ البصرة قبل احتلال بغداد عام 2003 بعد انتهاء مدة محكوميته".

وتابع البياتي "كما تم إطلاق سراح برزان عبد الغفور سليمان المجيد أحد قادة الحرس الخاص لصدام وشقيق روكان رئيس الحرس الخاص الذي اعتقلته القوات الأمريكية عام 2003".

المصدر: RT