تحذيرات من "كارثة" إنسانية في السجون العراقية بسبب كورونا

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، من "كارثة" إنسانية في مراكز الاحتجاز والسجون في العراق بسبب كورونا.

إقرأ المزيد

وقال عضو المفوضية ثامر الشمري في بيان صحفي، إن "على الحكومة العراقية والجهات المختصة التدخل العاجل لمتابعة واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة في مراكز التوقيف والاحتجاز والسجون كافة".

وأشار إلى "ورود تقارير رصدية لفرق المفوضية تؤكد حصول إصابات بفيروس كورونا في عدد منها، مما ينذر بكارثة إنسانية لا يحمد عقباها".

وأكد الشمري على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة بشأن حالات الاكتظاظ الحاصلة في السجون، والتخفيف من العقوبات بحسب نوعها وإصدار عفو عام عن الذين لا تخل جرائمهم بالأمن العام ولا تتسبب بأي خطر على المجتمع.

ودعا عضو مفوضية حقوق الإنسان إلى "منع حالات التلامس بالمصابين والتعفير وتعريض النزلاء للتشميس المستمر واتباع كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها أن تحفظ تلك الأماكن من انتشار الجائحة".

المصدر: RT