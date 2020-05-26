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الدفاع الروسية: "النصرة" تقصف بلدة معرة موخص في إدلب السورية

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية:
Sputnik Mikhail Alaeddin
دورية للشرطة العسكرية الروسية في محافظة إدلب السورية
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أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العقيد البحري أوليغ جورافليوف الثلاثاء، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة"، قصفوا بلدة معرة موخص في محافظة إدلب السورية.

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وفي موجز صحفي، أكد رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية ومقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، عدم رصد أي عملية قصف من قبل "تشكيلات مسلحة غير شرعية موالية لتركيا"، خلال الـ24 ساعة الماضية بينما رصد المركز عملية قصف واحدة استهدفت بلدة معرة موخص من مواقع تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" في ريف إدلب.

وأضاف أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية سيرت دوريات في عدد من المسارات بمحافظتي حلب والحسكة، إلى جانب قيام الطيران الحربي الروسي بدورية جوية في المنطقة.

وأشار إلى استمرار قناة الاتصال الخاصة التي تم إطلاقها لضمان التواصل العملياتي الدائم بين مركز المصالحة الروسي، والعسكريين الأتراك في شمالي سوريا.

المصدر: نوفوستي

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