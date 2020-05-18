حميميم: "النصرة" تواصل قصف البلدات السورية ولا انتهاكات من قبل الفصائل الموالية لأنقرة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الاثنين، أن الإرهابيين من تنظيم "جبهة النصرة" يواصلون قصف البلدات في محافظة إدلب السورية.

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وفي موجز صحفي، قال رئيس المركز، العقيد البحري أوليغ جورافليوف، إن نيران مسلحي "النصرة" استهدفت، خلال الساعات الـ 24 الماضية، عددا من بلدات وقرى المحافظة، من بينها وفر الكبير وداديخ ورويحة وسراقب ومعرة موخص، إضافة إلى استهداف بلدة ميزناز بريف حلب.

وأشار الضابط الروسي إلى أن مركز المصالحة لم يرصد أي انتهاكات للهدنة في المنطقة من قبل فصائل مسلحة موالية لتركيا.

وذكر جورافليوف بأن نظام وقف إطلاق النار تم فرضه في منطقة إدلب لخفض التصعيد، اعتبارا من 6 مارس الماضي، بموجب الاتفاق الروسي التركي بشأن إنهاء التوتر في المنطقة.

المصدر: نوفوستي