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مصر.. مطاردة كبيرة للخفافيش وقتلها بطريقة مبتكرة

أخبار العالم العربي

مصر.. مطاردة كبيرة للخفافيش وقتلها بطريقة مبتكرة
Reuters
خفافيش - أرشيف
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أعلن أهالي قرية الحزانية في مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية بمصر، أنهم قاموا بمطاردة خفافيش داخل أحد المنازل المهجورة للتخلص منها.

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حملة للتخلص من خفافيش في قرية مصرية
حملة للتخلص من خفافيش في قرية مصرية

وأشار الأهالي إلى أن الخفافيش لا زالت موجودة بكثرة ولم تفلح جهود الوحدة المحلية في التخلص منها، رغم إعلان رئيس الوحدة المحلية بالقشيش التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، إنه تلقى بلاغا من أهالي قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بانتشار أعداد كبيرة من الخفافيش داخل منزل مهجور.

ونوه أهالي القرية بأن الخفافيش خرجت في الفترة الأخيرة وبدأت مهاجمة الأهالي والمنازل المجاورة للمنزل المهجور، وتم القضاء على 100 خفاش منها، إلا أن هناك أعدادا كبيرة لم يتم القضاء عليها لصعوبة السيطرة على المكان ولعدم وجود أي شيء يمكن من خلاله غلق الشبابيك والأبواب.

وأكدوا أنهم قاموا بمطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل المهجور لقتل الخفافيش، وقد تم القضاء على عدد كبير منها بالفعل بهذه الطريقة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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