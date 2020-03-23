مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غرب رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة نعلين غرب رام الله، بذريعة قيامه بأعمال "تخريبية" وإلقائه حجارة على الجنود بالقرب من مفرق البلدة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أمس الأحد: "استشهد مواطن عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب نعلين، غرب رام الله"​​​.

فيما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم إحباط محاولة تخريبية بالقرب من مفرق نعلين حيث رصد جنود الجيش بضعة شبان مشتبه فيهم يلقون صخورا باتجاه سيارات إسرائيلية مارة على شارع سريع".

وأضاف البيان: "أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار باتجاه المشتبه فيهم بعد أن القوا صخرة وخططوا لإلقاء المزيد من الصخور".

وتابع: "قُتل أحد المشتبه فيهم جراء إطلاق النار، وأصيب مشتبه آخر ولاذ بالفرار حيث يقوم الجنود بتمشيط المنطقة".

صورة الشهيــد سفيان الخواجا التي ارتقى الليلة برصاص العدو على مدخل بلدة نعلين غرب رام الله pic.twitter.com/ZO6UB330ME — إعلام المقاومة (@Q_arabic2020) March 23, 2020

مواجهات مع الاحتلال في بلدة #نعلين غرب رام الله، بعد استشهاد شاب وإصابة آخر. pic.twitter.com/wSGzWD4VYa — Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) March 22, 2020

المصدر: وكالات