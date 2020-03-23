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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غرب رام الله

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غرب رام الله
Reuters
أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة نعلين غرب رام الله، بذريعة قيامه بأعمال "تخريبية" وإلقائه حجارة على الجنود بالقرب من مفرق البلدة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أمس الأحد: "استشهد مواطن عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب نعلين، غرب رام الله"​​​.

فيما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم إحباط محاولة تخريبية بالقرب من مفرق نعلين حيث رصد جنود الجيش بضعة شبان مشتبه فيهم يلقون صخورا باتجاه سيارات إسرائيلية مارة على شارع سريع".

وأضاف البيان: "أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار باتجاه المشتبه فيهم بعد أن القوا صخرة وخططوا لإلقاء المزيد من الصخور".

وتابع: "قُتل أحد المشتبه فيهم جراء إطلاق النار، وأصيب مشتبه آخر ولاذ بالفرار حيث يقوم الجنود بتمشيط المنطقة".

المصدر: وكالات

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