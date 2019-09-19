 
مباشر

بعد هجوم "أرامكو".. الجبير يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم إزاء إيران

أخبار العالم العربي

بعد هجوم
twitter.com/adelaljubeir
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfcs

حث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ "موقف صارم تجاه سلوكيات إيران الإجرامية".

وشدد الجبير في ثلاث تغريدات نشرها، اليوم الخميس، على حسابه في "تويتر"، أن الهجوم على معملي "أرامكو" في بقيق وهجرة خريص "بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على المملكة فقط، بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية".

ووصف الوزير السعودي الهجوم بـ "الآثم"، مؤكدا أنه "امتداد لسياسات إيران التخريبية والعدوانية".

وحذر الجبير من التهاون مع إيران، مضيفا أن ذلك "سيشجعها على ارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية"، الأمر الذي ستترتب عليه "آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صورة قديمة تحرج جاستن ترودو وتجبره على الاعتراف بالـ"عنصرية"