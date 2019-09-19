بعد هجوم "أرامكو".. الجبير يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم إزاء إيران

حث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ "موقف صارم تجاه سلوكيات إيران الإجرامية".

وشدد الجبير في ثلاث تغريدات نشرها، اليوم الخميس، على حسابه في "تويتر"، أن الهجوم على معملي "أرامكو" في بقيق وهجرة خريص "بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على المملكة فقط، بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية".

ووصف الوزير السعودي الهجوم بـ "الآثم"، مؤكدا أنه "امتداد لسياسات إيران التخريبية والعدوانية".

2- يعتبر هذا الاعتداء الآثم امتداداً لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران الإجرامية. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) September 19, 2019

وحذر الجبير من التهاون مع إيران، مضيفا أن ذلك "سيشجعها على ارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية"، الأمر الذي ستترتب عليه "آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة".

المصدر: RT