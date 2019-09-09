أصيب 15 طالبا في حادث اصطدام حافة مدرسية بصهريج مياه، اليوم الاثنين، وقع على جسر معبر الخليج التجاري في إمارة دبي.

وقالت شرطة دبي في بيان لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن "15 طالبا أصيبوا بجروح بسيطة، بالإضافة إلى إصابة 3 مشرفين بجروح تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، فيما أصيب سائق الصهريج بإصابة متوسطة، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

ونشرت صفحة شرطة دبي عبر "تويتر" مقطع فيديو للحادث، أظهر الضرر في مقدمة الحافلة المدرسية، التابعة لمدرسة "مدرستنا الثانوية الإنجليزية/فرع الورقاء"، التي اصطدمت بالصهريج.

وقوع حادث مروري على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية –فرع الورقاء-وصهريج مياه، وإصابة 15 طالبا بإصابات بسيطة، وإصابة مشرفين بإصابات بسيطة، وإصابة مشرف ثالث بإصابة متوسطة، كما أصيب سائق الصهريج بإصابة متوسطة. وتم نقلهم لمستشفى راشد. pic.twitter.com/pFGXEA2w82 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) September 9, 2019

المصدر: "تويتر"