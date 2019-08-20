وصل عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى روسيا لخوض مناورات مصرية روسية بيلاروسية مشتركة في إطار تدريبات "حماة الصداقة" الدورية.

ويشارك في المناورات عناصر من قوات المظلات والإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية وذلك في روسيا الاتحادية حتى 29 أغسطس الجاري.

وبين أهم أهداف هذه التدريبات، توحيد المفاهيم القتالية وتنسيق العمل الجماعي خلال عمليات الإنزال الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات للقوات المشاركة في التدريب.

ويأتي تدريب "حماة الصداقة - 4" في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات، والتي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وفقا لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.

ناصر حاتم

RT