ترحيب بأول "خطوة جريئة" لوزيرة الداخلية اللبنانية

أثنت شخصيات بارزة على وزيرة داخلية للبنان ريا الحسن، بعد إعلانها عن فتح "حوار جدي" حول إقرار الزواج المدني الاختياري في البلاد.

ومبادرة الوزيرة ريا تتناقض مع تمسك رجال الدين المسلمين والمسيحيين معا بوجوب أن يبقى الزواج وباقي متعلقات الأحوال الشخصية للبنانيين، وفق طوائفهم ومذاهبهم، لكنها لقيت مباركة ودعما من القوى والجمعيات العلمانية والمدنية في البلاد، وصحفيين وفنانين وغيرهم.

وربما ستعقب المبادرة التي أطلقتها الوزير المسلمة خلال مقابلة مع شبكة "يورونيوز"، خطوات أكثر جرأة منها، علما أنها أول سيدة تتسلم حقيبة الداخلية في لبنان، بل وفي الدول العربية.

صرنا بسنة ٢٠١٩ وبعدن بعض تجار الدين بيكفّرو كل حدا بيحكي عن الزواج المدني، بس بيقبلوه لما يكون برات لبنان. الدولة المدنية ما بدا ناخد إذن من حدا والله يقويكي@rayaelhassan — Elissa (@elissakh) February 18, 2019

نثني على توجه معالي الوزيرة ريّا الحسن لفتح نقاش جدي مع الجميع حول الزواج المدني الاختياري، داعين إلى الانفتاح على هذا الطرح ومناقشة أبعاده وشروطه بموضوعية، بعيداً عن المزايدات والعصبيات ، إذ نرى فيه مدخلاً إلى مزيد من التفاعل الإيجابي بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني pic.twitter.com/o1zYD6ygcp — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) February 17, 2019

تحية للوزيرة ريا الحسن على خطوتها الجريئة بإعادة فتح النقاش حول الزواج المدني @rayaelhassan — Dima (@DimaSadek) February 17, 2019

اشعر بالافتخار كمواطنة لبنانية بوزيرة الداخلية ريا الحسن، ليس فقط لنزاهتها واجتهادها بل لجرأتها على قول الحق مهما كانت كلفته

الأبواق التي تنال منها هي مجرد أصوات تخاف على مكتسبات مادية وليست تنتصر لدين!

انتم تكذبون وريا صادقة، انتم تعترفون بالزواج المدني وبكل مفاعيله#بكفيpic.twitter.com/j7VpHb5hSO — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) February 17, 2019

يبدو أن أبواق التهجم على الوزيرة ريا الحسن قد بدأت تعلو لأنها عبرت عن موقفها الداعم للزواج المدني..

استخدام المقدس المزعوم وكل القاموس الحجري للنيل من محاولات تثبيت مدنية نستحقها ونحتاجها في لبنان باتت اسلوبا سمجاً مكررا ولا نتيجة له سوى اظهار عدم جدواه وغربته عن العصر .. — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) February 17, 2019

المصدر: وكالات