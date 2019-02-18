 
مباشر

ترحيب بأول "خطوة جريئة" لوزيرة الداخلية اللبنانية

أخبار العالم العربي

ترحيب بأول
Reuters
وزيرة داخلية لبنان ريا الحسن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lh6u

أثنت شخصيات بارزة على وزيرة داخلية للبنان ريا الحسن، بعد إعلانها عن فتح "حوار جدي" حول إقرار الزواج المدني الاختياري في البلاد.

ومبادرة الوزيرة ريا تتناقض مع تمسك رجال الدين المسلمين والمسيحيين معا بوجوب أن يبقى الزواج وباقي متعلقات الأحوال الشخصية للبنانيين، وفق طوائفهم ومذاهبهم، لكنها لقيت مباركة ودعما من القوى والجمعيات العلمانية والمدنية في البلاد، وصحفيين وفنانين وغيرهم.

وربما ستعقب المبادرة التي أطلقتها الوزير المسلمة خلال مقابلة مع شبكة "يورونيوز"، خطوات أكثر جرأة منها، علما أنها أول سيدة تتسلم حقيبة الداخلية في لبنان، بل وفي الدول العربية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حركات مبهرة للبطلة الأولمبية وهي تتزلج على بحيرة بايكال المتجمدة