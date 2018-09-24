ماذا يوجد داخل هاتفي آيفون XS وXS Max؟

كُشف النقاب عن ميزات غير مرئية في أحدث هواتف آبل لعام 2018، لم يتم التحدث عنها في حدث الإطلاق، يوم 12 سبتمبر الجاري.

وكشفت الدراسات التي أجرتها شركة الإصلاح، iFixit، وشركة التحليل، TechInsights، عن أول التفاصيل الداخلية للهواتف التي أصبحت متاحة للشراء في المتاجر حول العالم.

ويظهر التحليل الدقيق للأجهزة الجديدة أنها لم تتغير كثيرا عن تركيب آيفون X، ولكن التغييرات التي تم دمجها يمكن أن تكون كبيرة.

وأوضحت iFixit أن جهاز آيفون XS خضع لعملية تبديل نظام البطارية المزدوج السابق، ببطارية واحدة على شكل حرف L. ومع ذلك، لم يحصل آيفون XS Max على مثل هذا التغيير الدراماتيكي.

وتتميز البطارية المصممة حديثا في XS، بسعة أقل تبلغ 10.13 واط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكاميرا تشغل مساحة إضافية في تركيب الهاتف.

وأظهر التحليل أيضا أن أحدث أجهزة آيفون تستخدم مكونات مصنوعة من قبل Intel Corp وMicron Technology وToshiba، وغيرها.

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وفي الماضي، زودت سامسونغ هواتف شركة آبل بشرائح الذاكرة، ويعتقد المحللون أنها المورد الوحيد للشاشات المكلفة لهاتف آيفون X، في العام الماضي.

كما كانت شركة كوالكوم، مقرها في الولايات المتحدة، موردا لمكونات أجهزة آبل لسنوات، ولكن، تم إنهاء الصفقة في نزاع قانوني واسع النطاق، حيث اتهمت كوالكوم شركة آبل بالتعدي على براءات الاختراع.

وأظهرت دراسة iFixit، أن هواتف آيفون XS وXS Max، تستخدم مودم Intel وشرائح الاتصالات بدلا من برمجيات كوالكوم.

وفي الماضي، وجدت TechInsights أن شركة آبل تستخدم موردي DRAM وNAND مختلفين، في الجيل نفسه من الهواتف.

كما وجد فنيو IFixit وTechInsights، مكونات من شركات مثل Skyworks Solutions وBroadcom وMurata وCypress Semiconductor وTexas Instruments وSTMicroelectronics.

المصدر: ديلي ميل