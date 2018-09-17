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اكتشاف عيب غير متوقع في أحدث هواتف آيفون

العالم الرقمي

اكتشاف عيب غير متوقع في أحدث هواتف آيفون
youtube/The Verge
هاتف آيفون "XR" الجديد من آبل
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أكد بين باجارين مؤسس موقع "Tech.pinions" المتخصص بشؤون التقنية أن كاميرا هاتف "آيفون- XR" تعاني من بعض المشاكل.

وأوضح باجارين أن كاميرا الهاتف الجديد الأساسية في وضعية تصوير "بورتريت" غير قادرة على تركيز اللقطة على جميع الأجسام، فهي تتفاعل مع الأشخاص بشكل رئيسي، أما الأجسام الأخرى فتلتقطها بشكل غير دقيق تماما.

وأشار الخبير إلى أن المشكلة قد يكون سببها أن آبل زودت هذا الهاتف بكاميرا أحادية، لكن ذلك لا يعني أن هذه الكاميرا يجب أن تعمل بشكل غير مرض، فهناك هواتف، كـ "بيكسل-2" من غوغل، مزودة بكاميرات أحادية أيضا، لكنها تعمل بكفاءة عالية في جميع ظروف ووضعيات التصوير.

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المصدر: لايف. رو

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