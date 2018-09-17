اكتشاف عيب غير متوقع في أحدث هواتف آيفون

أكد بين باجارين مؤسس موقع "Tech.pinions" المتخصص بشؤون التقنية أن كاميرا هاتف "آيفون- XR" تعاني من بعض المشاكل.

وأوضح باجارين أن كاميرا الهاتف الجديد الأساسية في وضعية تصوير "بورتريت" غير قادرة على تركيز اللقطة على جميع الأجسام، فهي تتفاعل مع الأشخاص بشكل رئيسي، أما الأجسام الأخرى فتلتقطها بشكل غير دقيق تماما.

Only knock I discovered on the iPhone Xr is that portrait mode only works on humans. This is due to how Apple implemented portrait mode using a single camera system.



Pixel 2 does portrait on any object using one lens.



Hopefully Apple makes sure customers understand this. — Ben Bajarin (@BenBajarin) 13 сентября 2018 г.

وأشار الخبير إلى أن المشكلة قد يكون سببها أن آبل زودت هذا الهاتف بكاميرا أحادية، لكن ذلك لا يعني أن هذه الكاميرا يجب أن تعمل بشكل غير مرض، فهناك هواتف، كـ "بيكسل-2" من غوغل، مزودة بكاميرات أحادية أيضا، لكنها تعمل بكفاءة عالية في جميع ظروف ووضعيات التصوير.

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وكشفت آبل خلال مؤتمرها الذي عقد في 12 سبتمبر الجاري عن عدة أجهزة جديدة، منها 3 هواتف آيفون هي (XS وXS Max وXR)، بأسعار لم تعجب العديد من محبي الشركة.

المصدر: لايف. رو