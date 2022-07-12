موسكو تنصح السكان بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

نصح مركز مراقبة ومكافحة وباء "كورونا" في العاصمة الروسية موسكو سكان المدينة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز "إلى أن موسكو وكما هو الحال في معظم المناطق الأوروبية، شهدت مؤخرا ارتفاعا بمعدل الإصابات بفيروس COVID-19، لكن هذه الإصابات في العاصمة الروسية اليوم أقل مما هي عليه في أوروبا".

وجاء في منشور صادر عن المركز على قناته على تليغرام " خلال الأسبوع الماضي ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 في العاصمة بنسبة 57٪ مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، ولكن وبنفس الوقت بقي معدل الإصابة الأساسي في موسكو ضمن الحدود الدنيا في تاريخ الوباء، يرتبط الارتفاع الأخير في الإصابات بانتشار السلالتين الفرعيتين BA.4 و BA.5 متحور أوميكرون، تظهر التحاليل المستمرة في موسكو أن السلالات الفرعية هي التي تهيمن بشكل عام على انتشار المرض في المدينة".

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وأضاف المنشور "تمتلك موسكو جميع التسهيلات اللازمة لمكافحة العدوى وخوارزميات إدارة المرضى،العيادات والمراكز المختصة بمكافحة العدوى الفيروسية التنفسية الحادة مزدحمة بنسبة 40% فقط، وثلثي الأماكن المخصصة لمعالجة مرضى كورونا فارغة حاليا".

ونصح المركز في المنشور سكان العاصمة الروسية بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة حيث تنتشر سلالات BA.4 و BA.5 بشكل أسرع مما هو عليه مع متحور "أوميكرون" التقليدي، كما أشار إلى ضرورة الحصول على اللقاح الداعم للوقاية من المرض، وخصوصا كبار السن أو الناس الذين لديهم أمراض مزمنة.

المصدر: نوفوستي