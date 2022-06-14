علماء من بيلاروس يطورون اختبار "بي سي إر" لتشخيص جدري القردة

قام العلماء البيلاروس بتطوير أنظمة اختبار جديدة لتشخيص جدري القردة على غرار اختبار تشخيص "كوفيد - 19".

أعلن ذلك الاثنين 13 يونيو رئيس المركز البيلاروسي للوبائيات فلاديمير غوربونوف.

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وقال إن تشخيص جدري القردة سيجري بناء على تكنولوجيا "بي سي إر" الكلاسيكية على غرار التكنولوجيا التي تستخدم عند تشخيص "كوفيد – 19". وسيتم الكشف عن نتائج الاختبار بعد بضع ساعات من أخذ عينات حيوية.

وأعلن غوربونوف قائلا:" أنا على قناعة بأن نظام الاختبار هذا لن يستخدم على نطاق واسع في بلادنا، إذ أن مرض جدري القردة لا يتميز بقدرة على التفشي السريع، ومن غير المتوقع أن يظهر مصابون به عما قريب".

فيما قال الطبيب الروسي، ميخائيل كوغان، إن فترة حضانة جدري القردة طويلة وقد تبلغ 12 يوما، مع ذلك فإن المرض لا ينتشر بسرعة، لذلك لا داعي للتطعيم على نطاق واسع، ويكفي تطعيم مَن اتصل بالمريض.

وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية يجب التطعيم بعد 4 أيام من الإصابة بالفيروس، وفي حال إجراء التطعيم في وقت متأخر قد يقلل اللقاح من شدة مسار المرض.

المصدر: تاس