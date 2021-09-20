الكويت تستخدم تقنية للكشف عن كورونا و21 فيروسا مرتبطا بأمراض الجهاز التنفسي
AP
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أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الاثنين، اعتماد تقنية جديدة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الكشف عن 21 فيروسا آخر مرتبط بأمراض الجهاز التنفسي، في مسحة واحدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه التقنية متوفرة في معظم مختبرات المستشفيات العامة، والنتيجة تظهر خلال ساعتين بعد وصول العينات إلى المختبر، مبينة أن هذه الخدمة تقدم لفئات معينة من المرضى وهم الذين يحتاجون لتدخل جراحي أو مرضى العناية المركزة.
وقال الدكتور مأمون القصير استشاري الأمراض الفيروسية في مستشفى مبارك الكبير، عبر تلفزيون الكويت، أن "هذا الفحص ليس مخصصا لكل شرائح المجتمع".
المصدر: "القبس"
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