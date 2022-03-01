اتفاق على مواصلة مباحثات روسيا وأوكرانيا
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أكد الوفدان الروسي والأوكراني اختتام المفاوضات بين الجانبين بمدينة غوميل في بيلاروس، وأشارا إلى الاتفاق على عقد جولة جديدة في القريب العاجل.
من جهته، أكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي أنه تم خلال المفاوضات التي استمرت خمس ساعات تحديدُ نقاط يمكن من خلالها التنبؤ بالتوصل لمواقف مشتركة.
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