روسيا تحذر.. تصعيد الغرب بأوكرانيا يجر لحرب عالمية

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من أيِّ ضربةٍ أمريكية للقوات الروسية في أوكرانيا، مؤكدا أنها ستجرّ إلى حرب عالمية ثالثة..

ونفى في تغريدة على موقع إكس، تصريحاتِ وزير الخارجية البولندي حول تهديدات أمريكية لروسيا، ادَّعى خلالها أن واشنطن هدَّدت روسيا بقصفِ كافة مواقِعها وتدميرها، حال استَخدَمت الأسلحة النووية.. وأكد /مدفيديف/ أن الأمريكيين أكثرُ حذرا من البولنديين، ويُدركونَ تمامًا أن أيَّ ضربة ضد القوات الروسية ستَجرُّ إلى حرب عالمية.. بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن حديث المسؤولين الغربيين عن ضرورةِ السماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية، بأسلحة أمريكية، يعكس يأس الغرب ويُشبِه الهذيان.. هذا وقال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فالودين إن أي اتفاقات يعقدها الغرب مع زلينسيكي بعد انتهاء ولايته الرئاسية باطلة ويمكن الطعن فيها مستقبلا.. فهل يقترب الغرب من الصدام المباشر مع روسيا في ظل حالة اليأس بعد تدهور الجيش الأوكراني؟

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