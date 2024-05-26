ما طبيعة الحدس ولماذا تدمر الشاشات قدرات الدماغ الإبداعية؟

ضيفنا في هذه الحلقة - البروفيسور ألكسندر كابلان تخرج عام 1973 في كلية علم الأحياء (البيولوجيا) بجامعة موسكو الرسمية.

يحمل شهادة دكتواره دولة مؤسس ومدير مختبر الفسيولوجيا العصبية والواجهات العصبية الحاسوبية في قسم الفسيولوجيا بجامعة موسكو الرسمية. مُنح جائزة حكومة روسيا الاتحادية في ميدان العلم والتقنيات لقاء تصميمه أولى أجهزة التواصل العصبية في روسيا. يتعاون مع مختبرات "سكولكوفو" العلمية، ويلقي محاضراته في جامعة موسكو الرسمية ومدرسة الاقتصاد العليا وعدد من الجامعات الأجنبية.

في هذه الحلقة نتحدث عن التكنولوجيا وتأثيرها على ملكة الإبداع.