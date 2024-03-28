فنان سعودي شهير يعلق على مشهد قديم له في مسلسل باللهجة المصرية ويطالب بوقف عرضه (فيديو)

علق الفنان السعودي حسن عسيري على مشهد قديم له في مسلسل باللهجة المصرية، مطالبا بوقف عرضه.



وخلال لقائه ببرنامج الليوان، أوضح حسن عسيري قائلا: "هذه الأعمال أسست علاقة غير جيدة مع الجمهور، وخلقت موقف نفسي لدى الأشخاص الذين من عمره تقريبا، بأنه ممثل ضعيف وغير جيد".

وأشار إلى أنه في تلك المرحلة من حياته الفنية كان يرضي شغفه بحبه في التمثيل، كما كان يراقب كواليس الإنتاج وحالة هذه الصناعة.

الفنان حسن عسيري يطلب وقف عرض مشهد له من مسلسل قديم.. ويؤكد: هذه المرحلة حسست الناس انني سيء وممثل ضعيف#حسن_عسيري_في_ليوان_المديفرpic.twitter.com/SQknFNsnbX — الليوان (@almodifershow) March 27, 2024

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المصدر: "روتانا"