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فنان سعودي شهير يعلق على مشهد قديم له في مسلسل باللهجة المصرية ويطالب بوقف عرضه (فيديو)

الثقافة والفن

فنان سعودي شهير يعلق على مشهد قديم له في مسلسل باللهجة المصرية ويطالب بوقف عرضه (فيديو)
Sputnik
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علق الفنان السعودي حسن عسيري على مشهد قديم له في مسلسل باللهجة المصرية، مطالبا بوقف عرضه.


وخلال لقائه ببرنامج الليوان، أوضح حسن عسيري قائلا: "هذه الأعمال أسست علاقة غير جيدة مع الجمهور، وخلقت موقف نفسي لدى الأشخاص الذين من عمره تقريبا، بأنه ممثل ضعيف وغير جيد".

وأشار إلى أنه في تلك المرحلة من حياته الفنية كان يرضي شغفه بحبه في التمثيل، كما كان يراقب كواليس الإنتاج وحالة هذه الصناعة.

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المصدر: "روتانا"

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