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الفنان السعودي حسن عسيري يكشف قصة المشهد "الجريء" الذي تسبب في إيقاف مسلسل "ضحايا حلال" (فيديو)

الثقافة والفن

الفنان السعودي حسن عسيري يكشف قصة المشهد
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تحدث الفنان السعودي حسن عسيري عن قصة المشهد الجريء الذي تسبب في إيقاف مسلسل "ضحايا حلال".

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وخلال ظهوره ببرنامج "الليوان"، أوضح حسن عسيري أن "هذا المشهد لم يكن موجودا في النص وتسبب في إيقاف المسلسل"، مشيرا إلى أنه يتفق مع ذلك.

وأشار عسيري إلى أنه تمت زيادة 11 مشهدا لم يكن يعلم عنها سوى الشخص الذي اتفق مع فريق الإخراج، حيث كان يرى أن هذا عنصر تشويق، معتبرا أن "هذا الأمر كان خاطئا".

واستطرد: "لم يكن عندنا قسم متخصص للرقابة والتحكم، ونحن بسبب "ضحايا حلال"، أصبحنا نضيف على مواعيد التسليم 3 أسابيع، وعندنا فريق يشاهد كل شيء".

المصدر: "روتانا"

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