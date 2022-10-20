وفاة المكسيكية التي استوحيت منها شخصية الجدّة في فيلم "Coco" الشهير

أعلن موقع Excelsior со عن وفاة المعمرة المكسيكية، ماريا سالود راميريز كاباليرو التي استوحيت منها شخصية الجدة في فيلم الرسوم المتحركة الشهير"Coco".

وأشار الموقع إلى "أن ماريا سالود راميريز كاباليرو ، التي ألهمت شخصية الجدة الكبرى لكوكو توفيت مؤخرا في ولاية ميتشواكان المكسيكية عن عمر يناهز الـ 109 سنوات كما أشارت عائلتها".

تم إطلاق فيلم الرسوم المتحركة الشهير "Coco" عام 2017، وعام 2018 فاز هذا الفيلم بجائزتي "غولدن غلوب" و"أوسكار".

وأثناء العمل على مشروع الفيلم التقى منتجو ومخرجو الفيلم بماريا سالود راميريز كاباليرو، التي ألهمتهم لخلق شخصية جدة كوكو الكبرى في الفيلم.

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ويتحدث الفيلم عن عيد "تذكار الموتى" المكسيكي، والذي يحتفل به في الاول والثاني من نوفمبر كل سنة، إذ يعتقد المحتفلون بهذا العيد أن أرواح الأجداد في هذا الوقت تعود إلى منازلها.

وبعد الانتشار الواسع لهذا الفيلم فتح منزل كاباليرو ليكون كمقصد لزوار محبي هذا العمل الفني.

المصدر: نوفوستي