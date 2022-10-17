لأول مرة.. روسيا تصدر رواية "2666 " للكاتب التشيلي روبرتو بولانو باللغة الروسية

تصدر في روسيا لأول مرة باللغة الروسية نهاية أكتوبر الجاري رواية الكاتب التشيلي روبرتو بولانو "2666" التي نشرت بعد وفاة المؤلف عام 2003.

أفاد بذلك ناطق باسم دار الطباعة والنشر الروسية ACT. وقال: "يسعدنا إبلاغ القارئ أن ترجمة رواية روبرتو بولانيو "2666" التي كان ينظر صدورها خلال فترة طويلة ستصدر نهاية أكتوبر الجاري في دار الطباعة والنشرАСТ.

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يذكر أن الرواية التي نشرت لأول مرة عام 2004 ترجمت من اللغة الإسبانية من قبل المترجمة الروسية مارينا أوسيبوفا. وتشغل "2666" المرتبة الأولى في قائمة أفضل 100 رواية ناطقة بالإسبانية خلال الأعوام الـ25 الماضية، حسب تصنيف نشرته مجلة El Pais. وجلبت تلك الرواية للكاتب بولانيو جائزة النقاد الإسبان.

يذكر أن "2666" يمكن وصفها كرواية تخرج باستنتاجات من صلب حياة الكاتب كلها، وكان بولانو منكباً على تأليفها على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة من عمره، وهي تتضمن 5 أقسام مترابطة بحيث يمكن قراءتها بأي ترتيب تريد (من البداية إلى النهاية أو على العكس)، وتدور أحداث الرواية في مدينة سانتا-تيريزا الواقعة على الحدود الأمريكية المكسيكية والتي تجتذب مثل المغناطيس شخصيات من كل الأنواع والأشكال.

المصدر: تاس