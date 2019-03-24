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متحف الدولة الروسي يفتح أبوابه أمام فنانين قطريين

الثقافة والفن

متحف الدولة الروسي يفتح أبوابه أمام فنانين قطريين
al-sharq.com
افتتاح معرض لأعمال كازيمير ماليفيتش في الدوحة
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عرض متحف الدولة الروسي في سان بطرسبورغ على فنانين قطريين إقامة معرض لأعمالهم في صالاته، حسبما أورد مدير المتحف، فلاديمير غوسيف، اليوم الأحد.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" قال غوسيف في الدوحة حيث يشارك في افتتاح أول معرض للفنان الطليعي الروسي، كازيمير ماليفيتش، في المنطقة العربية: "مسؤولون عن الجانب القطري زارونا في سان بطرسبورغ، واجتمعنا معهم وعرضنا عليهم إقامة معرض للفنانين القطريين في المتحف الروسي".

وأضاف غوسيف أن الفكرة قوبلت بحماس كبير، غير أنها لم تكتسب بعد مضمونا ملموسا.

وافتتح معرض "كازيمير ماليفيتش: أسطورة الفن التجريبي الروسي" بمبنى المطافئ القديمة في الدوحة ("مطافئ: مقر الفنانين")، بالتعاون مع متحف الدولة الروسي وافتتحته الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني بحضور مدير المتحف، فلاديمير غوسيف، ومسؤولين روس آخرين، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والإعلاميين.

ويقدم المعرض الذي يعمل حتى 30 من هذا الشهر، أكثر من 150 لوحة بريشة ماليفيتش، بما فيها بعض أعماله المبكرة التي لم يتم عرضها خارج روسيا من قبل.

المصدر: نوفوستي

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