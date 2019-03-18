إقامة أول معرض لفنان روسي طليعي في قطر

يتهيأ المتحف الروسي الحكومي للفنون التشكيلية في بطرسبورغ لافتتاح أول معرض للرسام الروسي الطليعي المشهور، كازيمير ماليفيتش، في قطر.

وقال نائب مدير المتحف لشؤون البحوث العلمية، يفغيني بيتروف، إن المعرض هو أول محاولة لإطلاع الجمهور العربي على النتاج الفني للفنان التشكيلي الكبير لمطلع القرن العشرين، كازيمير ماليفيتش (1879-1935).

وسيعرض المتحف الروسي لوحات الفنان ورسومه وأعمال الغرافيك التي أنتجها في مختلف مراحل إبداعه، بما في ذلك في مرحلة الحرب العالمية الأولى.

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وقال المكتب الصحفي للمتحف الروسي إن المعرض سيقدم أكثر من 100 عمل فني للرسام، كازيمير ماليفيتش، تعكس مسيرته الإبداعية بدءا من أعماله الانطباعية المبكرة وانتهاء بروائعه التي تنتمي إلى مذهب السوبريماتية (التفوقية) التي جلبت له شهرة عالمية.

ومن بينها المعروضات: "الساحة الحمراء" (1915)، "الفرسان الحمر" (1928-1932)، "صورة الذات" (1933) وغيرها من الأعمال.

يذكر أن المعرض سيفتتح في قطر، يوم 23 مارس الجاري، وذلك في إطار مهرجان عام الثقافة الروسية في قطر.

المصدر: تاس